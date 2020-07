Tom Meighan, que acaba de abandonar o seu 'cargo' como vocalista dos Kasabian, admitiu em tribunal ter agredido a sua antiga noiva.

Segundo a imprensa britânica, o inglês foi hoje a tribunal, dando-se como culpado das acusações de agressão a Vikki Ager, sua antiga companheira, no passado mês de abril.

Terá sido uma criança, que presenciou a agressão, a contactar o correspondente britânico ao 112. Na chamada, a criança parecia “em pânico”, foi dito em tribunal.

Também em tribunal, Tom Meighan, que estaria intoxicado no dia da agressão, foi acusado de comportamento “agressivo” para com as autoridades.

Ontem, os Kasabian anunciaram que Tom Meighan estava de saída da banda, por mútuo de acordo e com vista a resolver alguns problemas na sua vida.