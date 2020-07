O festival Santa Casa Alfama anunciou hoje as primeiras confirmações no seu cartaz.

Num ano em que quase todos os grandes eventos estão a ser cancelados, devido à pandemia de covid-19, o festival dedicado ao fado propõe-se celebrar o centenário de Amália Rodrigues.

Confirmadas no cartaz estão já Mariza (2 de outubro) e Gisela João (3 de outubro), bem como o espetáculo exclusivo Celebrar Amália 100 Anos Depois, com Jorge Fernando, Rui Veloso, Katia Guerreiro, Diogo Piçarra, Marco Rodrigues, Sara Correia e André Amaro (3 de outubro).

A exposição Bem-Vinda Sejas Amália e o espetáculo de vídeo mapping Amália são outras das novidades do festival, que acontecerá a 2 e 3 de outubro em Alfama, em Lisboa.

"Num ano que tantos desafios nos tem apresentado, é ainda mais importante juntar o público português em torno daquilo que mais consegue unir as suas gentes: a cultura e, neste caso, a nossa música, o nosso fado", pode ler-se em comunicado de imprensa.

A organização garante ainda que o festival se realizará "no cumprimento rigoroso das regras estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente com lugares sentados em todas as salas e cumprindo as regras de distanciamento físico que se impõem, o uso obrigatório de máscara e a disponibilização de álcool gel".

Estes serão os palcos do Santa Casa Alfama:

Palco Santa Casa, junto ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa

Palco Ermelinda Freitas (Rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

Esplanada do Restaurante do Museu do Fado

Centro Cultural Dr. Magalhães Lima

Palco Santa Maria Maior (Largo do Chafariz de Dentro),

Palco Amália (Auditório Abreu Advogados)

Palco Santa Casa Futuro (Sociedade Boa União)

Fado à Janela

Os bilhetes custam 25 euros (bilhete diário) e 35 euros (passe de dois dias) até 1 de outubro e 30 euros (diário) e 40 euros (passe) nos dias do festival.