Um dia depois de ter sido confirmada a morte do ator Nick Cordero, devido a complicações relacionadas com a Covid-19, a viúva, Amanda Kloots, partilhou uma mensagem emocionada com os fãs no Instagram. Num vídeo em direto, a instrutora de fitness agradeceu a todos o apoio que lhe deram ao longo dos 95 dias em que o marido lutou pela vida e cantou pela última vez, em lágrimas, 'Live Your Life', canção editada por Cordero em 2018.

"Tocámos muitas vezes esta canção no quarto do Nick e cantámo-la para ele", começou por dizer, "estava sempre a dizer-lhe que tinha o mundo inteiro a cantar esta canção, a saber quem ele era e a pessoa fantástica que ele era. Só queria que ele soubesse que o sonho de se tornar uma estrela rock se concretizou... Às vezes, os teus sonhos concretizam-se e tu não chegas a poder desfrutá-los, mas o sonho do Nick de se tornar uma estrela rock aconteceu, definitivamente, e isso deve-se a vocês e ao vosso apoio".

Antes de se despedir, Kloots agradeceu novamente o apoio e concluiu: "o Nick deixou este mundo rodeado de pessoas que o amavam, a ouvir música. Acho que ele não teria querido nada mais do que isso, portanto acho que foi uma boa despedida. Vou sentir falta dele todos os dias da minha vida, isso é certo".

Além do vídeo em direto, a viúva de Cordero partilhou também dois vídeos cheios de recordações compilados pela irmã, explicando na mensagem de um deles: "o Nick sempre disse que éramos pessoas tão diferentes que não fazia sentido estarmos juntos. Desafiávamo-nos um ao outro e ao fazer isso ajudámo-nos a crescer e a mudar. Ele olhava sempre para mim e dizia: 'sou o mais sortudo'. Bom, querido, eu fui a mais sortuda por ter passado cinco anos contigo e ter um filho que me vai sempre lembrar de ti".