Gavin Rossdale, líder dos Bush, voltou a dar que falar esta semana depois de ter assumido que o momento mais vergonhoso da sua vida foi "o espectro nojento e desigual do desmoronar" do casamento com Gwen Stefani, dos No Doubt. O casal foi casado entre 2002 e 2016 e teve três filhos antes de se divorciar devido às infidelidades de Rossdale.

Numa entrevista em jeito de questionário ao jornal britânico The Guardian, o músico de 54 anos falou também sobre a pior coisa que alguma vez lhe disseram ("'mentiste-me', quando o tinha feito"), a frequência com que mantém relações sexuais ("sempre que posso") ou a maior lição que a vida lhe deu: "que a vida é apenas uma série de capítulos e que é essencial tentar não levar capítulos antigos para novos capítulos".

Depois do divórcio, que terá acontecido na sequência de Rossdale ter traído Stefani com uma babysitter, tanto um como outro refizeram as suas vidas amorosas: a cantora dos No Doubt namora com o artista country Blake Shelton e o músico dos Bush mantém uma relação com a modelo Natalie Golba.