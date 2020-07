Morreu o cantor country Charlie Daniels, autor do êxito 'The Devil Went Down to Georgia'. Tinha 83 anos.

De acordo com o jornal The Tennessean, Daniels não resistiu a um AVC, falecendo esta segunda-feira.

Para além do seu sucesso a solo, Daniels tocou baixo em três álbuns de Bob Dylan, incluindo "Nashville Skyline", de 1969. Tocou também com figuras como Leonard Cohen e Ringo Starr.

Lançado em 1979, 'The Devil Went Down to Gergia' chegou ao terceiro lugar das tabelas de vendas norte-americanas e fez parte da banda-sonora de "Urban Cowboy", filme de 1980 com John Travolta. Rendeu, também, ao seu autor um Grammy para Melhor Performance Vocal Country.

Em 2007, Daniels foi convidado para se tornar membro do Grand Ole Opry, a mais prestigiada instituição da música country nos Estados Unidos, e entrou para o "corredor da fama" da country em 2016.