Os Metallica partilharam mais um concerto em honra das #MetallicaMondays, para ajudar os fãs a manter o distanciamento social.

Desta feita, a banda norte-americana recordou o concerto que deu em Portugal a 28 de junho de 2007, na edição desse ano do festival Super Bock Super Rock.

Confira aqui o alinhamento desse concerto e recorde-o em baixo:

The Ecstasy of Gold

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Disposable Heroes

The Unforgiven

...And Justice for All

The Memory Remains

The Four Horsemen

Orion

Fade to Black

Master of Puppets

Battery



Encore

Sad but True

Nothing Else Matters

One

Enter Sandman



Encore 2

Am I Evil?

Seek & Destroy