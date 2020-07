O TikTok poderá ter os dias contados nos Estados Unidos, de acordo com o Secretário de Estado daquele país, Mike Pompeo.

Em entrevista à Fox News, Pompeo revelou que o Governo Trump está a considerar proibir esta popular rede social, devido a questões relacionadas com a privacidade e a segurança.

Para Pompeo, ao instalarem a aplicação do TikTok, os cidadãos norte-americanos "colocam as suas informações privadas nas mãos do Partido Comunista Chinês".

O TikTok conta hoje em dia com mais de 65 milhões de utilizadores ativos só nos Estados Unidos, e está consistentemente nas primeiras posições da tabela de aplicações mais descarregadas na App Store da Apple.

No entanto, a plataforma tem sido alvo de alguma polémica pela quantidade elevada de informação que recolhe dos seus utilizadores, em comparação com outras redes sociais.

Em 2019, o exército dos Estados Unidos proibiu os seus membros de utilizarem o TikTok em aparelhos fornecidos pelo Governo. A rede social já foi proibida na Índia, e a Austrália já afirmou que poderá tomar medidas semelhantes.