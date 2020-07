Chino Moreno esteve à conversa com o baterista Tim "Herb" Alexander, dos Primus, para o programa deste, "Herb's Happy Hour".

Durante a entrevista, o vocalista dos Deftones deu mais detalhes acerca do novo álbum da sua banda, sucessor de "Gore", de 2016.

O disco deverá ser editado em setembro, tendo sido terminado "há quase um mês". "Estamos muito contentes com ele. Trabalhámos com o Terry Date, produtor e amigo de longa data", responsável por discos como "Adrenaline", "Around the Fur" e "White Pony".

"Não fazíamos um disco com ele há algum tempo, e voltámos a estúdio com ele. Foi incrível. Tem sido bizarro porque gravámos tudo em Los Angeles, no último verão, e temos trabalhado nos overdubs e nas vozes e nas misturas desde então".

"Ao longo dos últimos seis meses, temos feito tudo à distância. Acabámos há umas semanas. Vai ser fixe, estou entusiasmado com ele", rematou.