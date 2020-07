Os cursos para a escrita de canções de Gimba, do qual pode ver alguns episódios publicados aqui no site da BLITZ, reabriram a pedido de várias famílias, desta vez através da plataforma Zoom, o que permite que os doutos ensinamentos do ex-Afonsinho do Condado, agora com uma carreira a solo, cheguem bem mais longe.



Quem quiser escrever canções como deve ser tem que aceder ao site www.gimba.pt , sabendo de antemão que o próximo curso tem já início na quinta-feira, 9 de julho. Ao todo são quatro sessões, às quintas-feiras, cada uma com a duração de duas horas e meia. Sempre às 21h00, hora de Lisboa.



Os cursos deste verão prosseguem em agosto. Nesse mês, a primeira licenciatura acontece a 3, 10, 17 e 24, sempre às 21h00. A segunda decorre nos dias 6, 13, 23 e 27, sempre à mesma hora..



Quer um cheirinho do que são estes cursos? Assista este episódio sobre o que nos ensinam as letras de Chico Buarque, Miguel Araújo e Samuel Úria. Ou a este outro sobre palavras proibidas em letras de canções (a opinião de Rui reininho, Sérgio Godinho ou Pedro Abrunhosa).