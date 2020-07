Tom Meighan, vocalista e fundador dos Kasabian, decidiu abandonar a banda devido a questões pessoais. A banda britânica, criada em 1997 por Meighan, o guitarrista Sergio Pizzorno, o baterista e teclista Christopher Karloff e o baixista Chris Edwards, anunciou a partida do músico esta segunda-feira no Twitter, esclarecendo que é uma separação por "consentimento mútuo".

"O Tom Meighan vai sair dos Kasabian por consentimento mútuo", lê-se no curto comunicado, "o Tom tem vindo a debater-se com problemas pessoais que tem afetado o seu comportamento há já algum tempo e agora quer concentrar toda a sua energia em colocar a sua vida novamente em ordem. Não vamos fazer quaisquer outros comentários sobre o assunto". A banda não revela se continuará enquanto trio ou se contratará um novo vocalista.

Em 2004, a banda editou o álbum de estreia homónimo e tornou-se um sucesso devido a temas como 'L.S.F. (Lost Souls Forever)' ou 'Cutt Off'. Ao longo dos últimos 16 anos, o grupo continuou a colecionar êxitos, como 'Fire', 'Empire' ou 'Vlad the Impaler'. O mais recente álbum "For Crying Out Loud" foi editado em 2017, ano em que Meighan revelou sofrer de problemas psicológicos.