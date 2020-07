Sete agentes da polícia de Londres ficaram feridos após terem sido chamados para desmantelar um grande ajuntamento de pessoas num evento musical não autorizado, na passada sexta-feira.

A polícia foi atingida com vários objetos ao tentar aproximar-se do grupo, tendo sido forçada a retirar-se do local, de acordo com o jornal The Guardian.

Em comunicado, o comissário-adjunto Laurence Taylor afirmou que "a violência demonstrada contra agentes policiais, esta noite [sexta], é completamente inaceitável e não irá ser tolerada".

"Estes ajuntamentos são ilegais e um fator de risco para a saúde pública. A resposta policial que demos demonstra que iremos policiar incidentes deste tipo de um modo firme, e impedir aqueles que procuram causar danos ou perturbar as nossas comunidades", continuou.