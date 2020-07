Tom Hanks falou sobre os sintomas que teve depois de lhe ser diagnosticada a doença covid-19.

"Eu tive dores debilitantes no corpo. Estava sempre muito cansado e não me conseguia concentrar em nada durante mais de 12 minutos", afirmou o ator ao jornal The Guardian.

Por seu turno, a mulher de Tom Hanks, Rita Wilson, que sofreu da doença ao mesmo tempo que Tom Hanks, teve sintomas bem diversos.

"Tivemos reações muito diferentes, o que foi estranho. A minha mulher perdeu o paladar e o olfato, teve náuseas muito fortes e febre muito mais alta que eu", conta o norte-americano, sublinhando que há três gestos que fazem a diferença no combate ao coronavírus: "usem máscara, pratiquem o distanciamento social e lavem as mãos".

Tom Hanks e Rita Wilson estiveram internados em março, tendo os seus sintomas desaparecido em cerca de duas semanas.