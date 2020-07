As vendas da música de Kanye West caíram, após o anúncio do rapper de que se iria candidatar este ano à presidência dos Estados Unidos.

O novo single de Kanye, 'Wash Us in the Blood', caiu da 2ª posição para a 27ª, no iTunes, ao passo que no Spotify tem "apenas" 9 milhões de streams.

Para além disso - e ao contrário do esperado - nenhum dos discos de Kanye voltou às tabelas de vendas nos Estados Unidos.

Até agora, Kanye West conseguiu apenas uma declaração de apoio público, da parte de Elon Musk.