O NOS Alive anunciou hoje uma emissão especial para o próximo dia 11 de julho.

A iniciativa pretende assinalar a data em que aconteceria no NOS Alive o aguardado concerto de regresso dos Da Weasel.

O encontro com a banda está marcado para 11 de julho, às 21h, no Instagram e no Facebook do NOS Alive, dos Da Weasel e da Rádio Comercial.

Nesta emissão, os maiores fãs da banda poderão conversar com os músicos. Para poder participar na conversa, há que provar ter bilhete ou passe para o NOS Alive 2020 ou para 2021 (passe ou bilhete para o dia dos Da Weasel, 10 de julho).

O NOS Alive 2021 acontece de 7 a 10 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Oa Da Weasel são a primeira confirmação.