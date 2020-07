Morreu o ator Nick Cordero, após ter passado quatro meses hospitalizado e a lutar contra a Covid-19.

A notícia da morte de Cordero, de 41 anos, foi dada pela sua esposa, Amanda Kloots, nas redes sociais. "Deus tem mais um anjo no Paraíso",. escreveu.

"Ele era amigo de todos, adorava escutar, ajudar e falar. Era um ator e um músico incrível. Amava a sua família e amava ser pai e marido".

Durante o período em que esteve hospitalizado, Cordero sofreu vários derrames e infeções, tendo passado algumas semanas em coma induzido e tendo-lhe sido implantado um pacemaker. Para além disso, a sua perna direita havia sido amputada.

Nos últimos dias, Kloots explicou que a esperança do ator poderia estar num transplante de pulmões, o que acabou por não acontecer. Foi criada uma página na plataforma GoFundMe com vista a ajudar a esposa de Cordero a pagar as despesas médicas, que já reuniu mais de 500mil dólares.

Já vários nomes da indústria do entretenimento expressaram o seu pesar pela morte de Nick Cordero, entre elas Zach Braff, estrela de "Médicos e Estagiários". "Nunca conheci um ser humano mais bondoso que ele", escreveu.