Donald Trump vai construir uma estátua para Frank Sinatra, mas a filha do falecido cantor, Nancy Sinatra, veio a público relembrar o presidente dos Estados Unidos que o pai o "detestava". A estátua em homenagem ao cantor vai ser construída num "Jardim Nacional de Heróis", no qual Trump quer imortalizar uma série de americanos famosos.

Depois de a atriz Mia Farrow, que foi casada com Sinatra entre 1966 e 1968, ter escrito no Twitter "o Frank Sinatra teria detestado o Donald Trump", Nancy respondeu, dizendo apenas: "ele detestava-o, efetivamente". Mais informações sobre essa inimizade estão presentes num livro escrito recentemente por Elliot Weisman, ex-manager do cantor.

No livro, Weisman recorda que, em 1990, Sinatra devia ter atuado na inauguração de um casino de Trump em Atlantic City mas tal não aconteceu porque o atual presidente norte-americano decidiu tentar renegociar o cachê à última hora e cancelou a atuação de Sammy Davis Jr., amigo de longa data do cantor. Sinatra terá pedido ao manager para dizer a Trump para se ir "f*der" e resolveu marcar concertos em Las Vegas na mesma data.