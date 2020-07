Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas após um tiroteio num clube noturno da Carolina do Sul, Estados Unidos, na madrugada deste domingo.

O Lavish Lounge, localizado na cidade de Greenville, acolhia à altura um concerto do rapper Foogiano. Um representante do artista confirmou à Associated Press, mais tarde, que o mesmo escapou ileso, assim como a sua equipa.

De acordo com as autoridades locais, havia "uma multidão enorme" dentro do clube para assistir ao concerto, numa altura em que os grandes espetáculos estão proibidos naquele estado devido à pandemia da Covid-19. As autoridades estão já a investigar se o Lavish Lounge teria permissão para organizar este evento.

Os donos do clube reagiram ao incidente através das redes sociais, escrevendo que todos os eventos para ali agendados foram adiados por tempo indeterminado.