Bassnectar, DJ e produtor norte-americano, anunciou que vai afastar-se da música, depois de ser acusado por várias pessoas de conduta sexual imprópria.

De seu verdadeiro nome Loren Ashton, Bassnectar escreveu: "Vou afastar-me da minha carreira e da minha posição de poder e privilégio nesta comunidade porque quero assumir a minha responsabilidade".

"Sinto intensa compaixão por quem possa ter magoado. Espero genuinamente que me deem uma oportunidade de me curar", disse no Twitter.

Na semana passada, uma conta no Instagram, de título Evidence Against Bassnectar, começou a reunir relatos de pessoas que acusam o DJ e produtor de seduzir jovens fãs femininas, acusações corroboradas por antigas colaboradoras do norte-americano.

"Os boatos são mentira, mas reconheço que algumas das minhas ações possam ter magoado as pessoas e estou profundamente arrependido", escreveu Bassnectar.