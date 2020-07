Mais de 250 fãs dos Link Park, oriundos de 35 países, juntaram-se virtualmente para gravar uma versão do clássico da banda norte-americana, 'In The End'. Em confinamento, os admiradores aderiram à iniciativa criada por RocknMob, um perfil do YouTube que organiza performances gigantes de canções rock bem conhecidas.

Na descrição do vídeo, onde se explica que os protagonistas vêm de todos os continentes exceto a Antártida, lê-se: "2020 trouxe-nos muitos desafios, mas não nos impediram de fazer o nosso rockmobing!". "Todos os músicos gravaram mais de 300 vídeos durante a quarentena nos seus países para nos ajudarem a organizar o primeiro rockmob internacional".

O vídeo original de 'In The End', canção incluída no álbum "Hybrid Theory" de 2000, passou na semana passada a barreira de mil milhões de visualizações no YouTube.