101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Olhos Molhados', Bonga

(1991)

Alvor, Gbadolite e Bicesse. Foram estes os 3 acordos firmados entre os partidos que disputavam o poder em Angola. O acordo de Alvor incluía 4 (!) futuros integrantes de um governo de coligação (uma troika revolucionária): MPLA, UNITA, FNLA e o governo Português. O de Gbadolite, assinado em 1989, incluía (já só) o MPLA e a UNITA e não passou, na prática, de um diplomata e histórico aperto de mão entre José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi. Bicesse, esse sim, em 1991, foi o acordo que mais esperanças incutiu nos angolanos em Angola, nos angolanos espalhados pelo mundo e no mundo em geral.

O acordo de Bicesse, testemunhado hominem por EUA, Rússia e alguns países africanos, garantia eleições livres, as primeiras desde a independência de Portugal. O povo angolano iria escolher quem mais bem poderia defender a sua liberdade, a sua paz, o seu futuro. Até Bonga, que já vira ser-lhe prometido muito, que já ouvira promessas de entendimento e irmandade entre povos, etnias e irmãos, acreditou. Acreditou que era desta que Santos e Savimbi iriam pensar no povo de Angola - do Huambo ao Cuíto, de Luanda a Lisboa. A UNITA instalara até quartel general no Largo Serpa Pinto, à Maianga, e o camarada Jonas Malheiro Savimbi estava até aburguesado numa moradia colonial no Miramar. O povo angolano estava em festa e Bonga, angolano de medula, acreditava que as eleições, marcadas para daí a meses, iriam trazer a paz pela qual todos ansiavam.

Nessa época, já Bonga há muito tirara o pé do seu país, já há muito saíra da sua terra no Bengo, província que passou a abraçar Luanda depois da independência. Cansara-se das promessas de Marcello Caetano e cedo deduziu que a sua terra jamais fosse de angolanos por direito. Ou que a sua Angola, mesmo de angolanos, alguma vez fosse a Angola que achava que Angola merecia. Como nascera abonado de pernas e determinação, pôs-se a milhas para Lisboa, para o Benfica – onde poderia continuar a lutar nas pistas e na subversão pelos seus princípios. Fez-se campeão nacional e era, ao que parecia, mais um filho colonial, um ultramarino que nascera com estrela para o desporto. Não era um Eusébio, um Coluna, um Hilário – que eram mestres na relva. Era, isso sim, um mago do tartan.

O atletismo permitiu a Barceló de Carvalho, o Bonga, defender o verde e vermelho de Portugal fora da metrópole, mas o atleta embarcou só com o vermelho no alento; o Benfica e as suas convicções políticas se faisais pendant. Na Europa livre, para onde fugira à boleia do atletismo, lançou um álbum de lamento ao seu país. Haveria de ser o seu melhor álbum, Angola 72. As obras primas desse álbum suavam lamento, saudade e revolta conformada pelo sofrimento do seu povo, da sua terra, da Angola, mas também do continente que tinha inventado o mundo.

Bonga nunca mais regressaria ao seu país de vez. Passaria a ser desertor da pátria e, como se o castigo não bastasse, desacreditara-se dos políticos angolanos que, a partir de 1975, tomaram o seu país de autoridade e estes vedaram-lhe a autoridade que, não a tendo pedido, merecia pelo muito, e tão bem, que o tinha cantado. Por décadas, instalar-se-ia em Portugal. Instalar-se-ia num bairro que se assemelhava à sua Mutamba, ao seu Alvalade, à sua Samba, ao seu Prenda, ao seu Bairro Azul. Um bairro chamado Colina do Sol, no concelho da Amadora, onde o funji, o mufete e a paracuca disputam, ainda hoje, atenção com chouriças, cabidela e caldo verde.

A partir dos anos 80, já na Angola independente, Bonga tomou as vezes do Duo Ouro Negro e refrescou Portugal de instrumentos africanos, negras a lembrar rainhas Ngingas e uma voz que, de tão alegre, era um paradoxo da guerra que consumia a voz rouca, melódica e sofrida de Bonga. Naquele ano de 1991, o cota Bonga dedicava mais uma vez um álbum ao seu país mas, pela primeira vez nos seus 20 anos de sólida carreira, este era um álbum de alerta. Um álbum que tinha o nome mais bonito que para si havia: Paz em Angola. Desse álbum saiu a sua mais emblemática canção para Portugal, 'Olhos Molhados' para sempre recordada como ‘Tenho uma lágrima no canto do olho’.

Bonga chorava, e este álbum continuava a ser, para não fugir à sua tradição, de tristeza e desilusão. Parecia todavia ser o álbum em que Bonga queria alertar para o sofrimento a que o seu povo tinha sido exposto. Que era a hora certa para mudar. Era um álbum que queria fazer as pazes com o passado e abria os seus braços para um futuro que adiava tristezas. Era o álbum em que Bonga, mais do que nunca, queria vestir o seu bubu colorido e dançar com passos curtos as danças tradicionais da sua Angola, da sua terra vermelha.

Hoje, Bonga ainda não voltou para Angola. Passou a ser de Portugal há muito – que lhe estende o tapete vermelho sempre que ele quiser. Ele que é, em Portugal, o representante maior de um país, de um continente, a que nos sentimos emocionalmente tão afetos. Passou a ser também respeitado em Angola pela nova geração de músicos virtuosos. É o cota Bonga, em Angola e em Portugal. Não importa a nacionalidade. Que a nossa nacionalidade é onde queremos estar.

Velhos outrora respeitados

Era assim nos outros tempos

Hoje amizade e família

São manobrados pelo contexto

Ouvir também: 'Mona ki ngi Xica' (1972). A soberba versão de 2010, em dueto com o francês Bernard Lavilliers, tem infinitamente melhor som que a original, mas não tem uma ínfima parte do seu charme.