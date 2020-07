Os Moonspell anunciaram este sábado que o baterista Mike Gaspar deixa o grupo, ao cabo de 28 anos.

Não são avançadas razões para a saída do músico, afirmando a banda em comunicado que as mesmas "permanecerão entre as partes envolvidas", pedindo-se "privacidade". "O Mike continuará a sua atividade como baterista e divulgará os seus projetos quando for oportuno", pode ler-se.

Hugo Ribeiro é o novo baterista da banda formada em 1992 na Brandoa, encontrando-se o coletivo a preparar o próximo álbum, a gravar no outono com o produtor Jaime Gomez Arellano (de Paradise Lost e Ghost). Com o título provisório de "H", tem saída prevista para os primeiros seis meses de 2021.