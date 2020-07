Kanye West afirmou este sábado que é candidato à Presidência dos Estados Unidos.

"Devemos agora cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando a nossa visão e construindo o nosso futuro. Vou concorrer à presidência dos Estados Unidos", pode ler-se num tweet completado com um emoji da bandeira norte-americana e a hashtag #2020VISION.

Já antes West declarara a sua intenção em correr para a Casa Branca, dando contudo a entender que o faria mais tarde. As eleições são em novembro deste ano, contando com Donald Trump, atual presidente, apoiado pelo Partido Republicano, e Joe Biden, oposição do Partido Democrata, como protagonistas. Ao longo dos últimos anos, as posições públicas de Kanye West colocaram-no ao lado de Trump.

A decisão do rapper de 43 anos foi já apoiada pelo milionário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, a empresa que se lançou na corrida espacial. "Tens o meu apoio total", escreveu o empresário no Twitter.