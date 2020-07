Nick Cave vai disponibilizar, via streaming, o concerto que gravou a solo e sem público presente no Alexandra Palace (Londres), em junho.

Tendo como título "Idiot Prayer: Nick Cave Alone", o espetáculo estará disponível no dia 23 de julho e conterá não só versões ao piano de temas de Cave com os Bad Seeds e os Grinderman, mas também "raridades que os fãs vão ouvir pela primeira vez", de acordo com um comunicado.

"Idiot Prayer" foi gravado pelo realizador Robbie Ryan e o stream terá início pelas 20h, em Portugal continental. Os bilhetes para o poder assistir já se encontram disponíveis.