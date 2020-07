Axl Rose atacou o diretor-geral da saúde dos Estados Unidos, Jerome Adams, após os comentários que este fez sobre as celebrações do Dia da Independência, numa altura em que o país bate recordes de infetados com o novo coronavírus.

Adams passou pelo programa "Today", da NBC, onde foi questionado sobre se aconselharia alguém a tomar parte em grandes ajuntamentos de pessoas.

"A resposta a isso não é sim ou não", afirmou. "As pessoas têm de decidir por elas, perceber o risco individual que correm".

"O Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirma que grandes ajuntamentos constituem um maior risco. Têm de ter isso em conta, juntamente com o facto de estarem ou não em risco, ou viverem com alguém vulnerável. Mantenham-se seguros e usem máscara".

Palavras que não caíram bem junto de Axl, que no Twitter deixou uma "sondagem" aos fãs: "O Jerome Adams é A) um cobarde, B) um autêntico excremento, C) ambos".

"Demita-se. Não merece o cargo. A América merece melhor", rematou.