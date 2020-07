Está a ser preparado no Reino Unido o primeiro recinto para festivais de música na era Covid-19, escreve o NME.

A Virgin Money Unity Arena, um recinto criado a pensar no distanciamento social, deverá abrir ainda este verão na cidade de Newcastle.

O recinto foi criado a partir de uma parceria entre a organização do festival This Is Tomorrow, da SSD Concerts e da Virgin Money. É composto por uma série de plataformas elevatórias para indivíduos e grupos, distando dois metros entre si.

Existe ainda a possibilidade de encomendar comida e bebida, e de utilizar casas de banho de sentido único.

No dia 7 de julho, será revelado o alinhamento que tomará conta do recinto este verão, e que incluirá músicos, comediantes e outras figuras do entretenimento.

"Não podemos estar sem música nos tempos que correm, pelo que pensámos em como poderíamos trazê-la de volta ao público britânico de forma segura e responsável", afirmou Steve Davis, diretor executivo da SSD Concerts, que garantiu também já ter contratado "vários artistas de renome".