Roger Waters voltou a criticar David Gilmour, seu antigo colega nos Pink Floyd, em entrevista à Globo.

O músico britânico foi questionado acerca da sua relação com Gilmour e com o baterista dos Pink Floyd, Nick Mason: Não os coloco no mesmo saco porque o Nick é meu amigo", afirmou.

"Diz-se que os pus em tribunal, mas nunca me aproximei de um tribunal [após a sua saída da banda]. Limitei-me a procurar aconselhamento jurídico. Perceber se podia reformar o nome da banda, e disseram-me categoricamente que não. E depois disse que não o queria, porque não sou os Pink Floyd".

Recorde-se que, em maio, Waters havia acusado David Gilmour de não lhe permitir o acesso aos canais oficiais dos Pink Floyd.

"O David pensa que é o dono do site. Como eu deixei a banda em 1985, acha que é o dono dos Pink Floyd, que os Pink Floyd são ele, que eu sou irrelevante e que devia estar calado", disse então.