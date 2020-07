Os Animal Collective pediram publicamente desculpas por terem utilizado um "estereótipo racista" na capa do seu EP de 2006, "People".

Não só isso, como ainda anunciaram que irão mudar o título de "Here Comes the Indian", álbum de 2003, para "Ark".

"Não há desculpa para termos utilizado a figura de uma 'ama' na nossa capa, por isso decidimos removê-la", anunciou a banda norte-americana no Instagram.

Os Animal Collective acrescentaram ainda que parte dos royalties obtidos com o disco serão entregues à Equal Justice Initiative, uma organização que fornece apoio legal a prisioneiros injustamente condenados e pessoas de menos posses que possam ter sido acusadas de crimes.

No que toca ao título de "Here Comes the Indian", a banda esclareceu que "objetifica o povo nativo-americano, que é algo que não tencionávamos fazer com a música".