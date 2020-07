O videoclip dos Linkin Park para 'In the End' ultrapassou os mil milhões de visualizações no YouTube, a segunda canção da banda norte-americana a conseguir tal feito.

'In the End' junta-se agora a 'Numb' e a temas como 'November Rain', dos Guns N' Roses, no grupo das canções rock que alcançaram tais números naquela plataforma de streaming.

'In the End' foi, em 2001, o grande tema impulsionador de "Hybrid Theory", que vendeu mais de 4,8 milhões de cópias só nesse ano. De acordo com o website Setlist.fm, é a canção mais tocada pelos Linkin Park, tendo marcado presença em 747 concertos.