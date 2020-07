A esposa do ator Nick Cordero, Amanda Kloots, deu uma entrevista ao programa "This Morning", da CBS, onde atualizou o estado de saúde do seu marido.

Recorde-se que Cordero se encontra a lutar contra a Covid-19 há três meses, período ao longo do qual acordou de um coma medicamente induzido e viu uma das suas pernas ser amputada.

Kloots descreve toda a situação como "estar-se preso no círculo vicioso da dança dos cuidados intensivos". "Parece que estamos a andar às voltas, e eu só quero parar de dar voltas", afirmou.

No entanto, há esperança: um transplante de pulmões poderia salvar a vida de Cordero e acelerar o processo de recuperação. "Há 99% de hipóteses de que ele precisará disso para viver a vida que eu sei que o meu marido quer viver", continuou.

"Mas isso ainda não se encontra ao nosso alcance, há muitas coisas que precisam de estar alinhadas para que o Nick seja um candidato [ao transplante]".