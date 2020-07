O Sumol Summer Fest, que se realiza a 2 e 3 de julho de 2021, no Ericeira Camping, anunciou hoje várias novidades.

O festival apresentará, no próximo ano, um concerto exclusivo, sob o mote Eixo Norte-Sul.

Dedicado ao hip-hop português, este espetáculo terá, em representação da região Norte, os rappers Mundo Segundo, Maze, Ace, Deau, Virtus, DJ Guze e DJ Spot, e a 'alinhar' pelo Sul uma equipa composta por XEG, Chullage, Sir Scratch, Kappa Jotta, Deezy e DJ B.



Em comunicado, explica-se o conceito deste oncerto, que terá duas partes. "Na primeira, cada equipa terá um bloco livre de 20 minutos, e haverá apenas uma regra a cumprir: ter em palco a participação de todos os elementos da equipa. O objetivo é criar momentos únicos, em temas originais dos intervenientes, ou até mesmo novas rimas e batidas, de modo a que consigam explorar a dinâmica de cada equipa”.



“A segunda parte contará com as equipas Norte e Sul, juntas numa cypher, com todos os elementos de ambas as equipas presentes. Esta cypher original e criada exclusivamente para este momento que se viverá no recinto do festival, reunirá em palco todos os elementos que participarão no Eixo Norte-Sul, e será editada e lançada um mês antes do concerto”.

Além deste concerto exclusivo, que acontece a 3 de julho, foram confirmados no Sumol Summer Fest Lon3r Johny + Sippinpurp, Phoenix RDC, Riot e Mobbers.

Estes são os artistas já anunciados para a 12ª edição do Sumol Summer Fest.

2 de julho de 2021

Palco Sumol

Burna Boy

SAINt JHN

Piruka

Mobbers

Palco Quiksilver

Spot (DJ Set)

Rita Maia (DJ Set)

ActivaSom + EnigmaCru (Live Act)

3 de julho de 2021

Palco Sumol

Trippie Redd

Eixo Norte-Sul com:

- Norte: Mundo Segundo, Maze, Ace, Deau, Virtus, DJ Guze e DJ Spot

- Sul: XEG, Chullage, Sir Scratch, Kappa Jotta, Deezy e DJ Big

Nenny

Phoenix RDC

LON3R JOHNY + Sippinpurp

RIOT

Palco Quiksilver

Mike El Nite (DJ Set)

Flaca (DJ Set)

Alcool Club (Live Act)



Os bilhetes, com e sem acesso ao campismo, já estão à venda e têm preços faseados ao longo dos próximos meses.