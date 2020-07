Os Radiohead assinalaram o fim do seu período de quarentena com um último registo de um dos seus concertos históricos, no YouTube.

A banda britânica partilhou o vídeo do espetáculo que deu em Belfort, França, a 4 de julho de 1997, parte da digressão de apoio a "OK Computer".

Do alinhamento fazem parte vários temas deste disco, por muitos considerado como o melhor dos Radiohead: 'Paranoid Android', 'Exit Music (for a Film) e 'No Surprises' são alguns exemplos.

Este concerto dos Radiohead em França teve lugar dois meses após dose tripla da banda em Portugal, no Paradise Garage, em Lisboa, onde tocaram a 15, 16 e 17 de maio, poucos dias antes de editarem "OK Computer".

Veja o alinhamento e o concerto:

Lucky

Bones

Airbag

My Iron Lung

Exit Music (for a Film)

The Bends

No Surprises

Talk Show Host

Fake Plastic Trees

Paranoid Android

Planet Telex

Climbing Up the Walls

Street Spirit (Fade Out)

Creep

Just