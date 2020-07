Father John Misty anunciou o lançamento de um novo EP de versões, intitulado "Anthem + 3".

O disco já se encontra disponível para escuta no Bandcamp do músico, e é composto por quatro temas: duas versões de canções de Leonard Cohen ('Anthem' e 'One of Us Cannot Be Wrong'), uma versão de Link Wray ('Fallin' Rain') e outra de Yusuf / Cat Stevens ('Trouble').

Todas as receitas deste disco serão entregues à CARE Action e à Ground Game LA, duas organizações de luta contra a pobreza e de apoio a grupos marginalizados. Depois do Bandcamp, "Anthem + 3" será disponibilizado nas principais plataformas de streaming a 14 de julho.

Alinhamento:

01 Anthem (Leonard Cohen)

02 Fallin’ Rain (Link Wray)

03 Trouble (Yusuf / Cat Stevens)

04 One of Us Cannot Be Wrong (Leonard Cohen)