David Gilmour partilhou esta sexta-feira a sua primeira canção nova em cinco anos, intitulada 'Yes, I Have Ghosts'.

O tema, acústico, foi composto em parceria com a família do ex-Pink Floyd, e serve de apoio ao lançamento do áudiolivro da sua esposa, "A Theatre for Dreamers".

O último álbum de estúdio de Gilmour, "Rattle That Lock", foi lançado em 2015.

Ouça aqui 'Yes, I Have Ghosts':