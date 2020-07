O vocalista dos Slipknot, Corey Taylor, revelou qual é a sua canção preferida dos... Slipknot.

No site do festival do grupo, o Knotfest, Taylor afirma que a escolha é fácil. "De longe, a 'Scissors'", atira, elegendo a última canção do homónimo álbum de estreia da banda de Iowa, lançado em 1999.

"Até hoje, é a minha favorita. Adoro-a porque de cada vez que a tocávamos, a segunda parte era improvisada. Tocávamo-la entre nós, em forma livre, prosa livre, tudo. Era violenta e maravilhosa".

Curiosamente, 'Scissors' é - estatísticas do site setlist.fm - apenas a 36º canção mais tocada ao vivo pelo grupo e não é interpretada pelos Slipknot há 20 anos.