Salvador Sobral irá dar seis concertos no Teatro Maria Matos, em Lisboa, ao longo do mês de agosto.

O músico português irá levar o espetáculo "Salvador Sobral Canta Brel", onde interpreta canções de Jacques Brel, ao Teatro nos dias 10 e 11 de agosto.

Nesses concertos, Salvador Sobral irá fazer-se acompanhar por Samuel Lercher (Piano e moog), Nelson Cascais (contrabaixo e baixo elétrico), Ana Cláudia Serrão (violoncelo), André Santos (guitarra e cordofones madeirenses), Diogo Duque (trompete, fliscorne e flauta transversal), Inês Vaz (acordeão) e Joel Silva (bateria).

A 17 e 18 de agosto, Salvador subirá ao palco do Teatro Maria Matos com o grupo Alma Nuestra, a qual integra juntamente com Victor Zamora, Nelson Cascais e André Sousa Machado, para interpretar os temas do álbum homónimo editado em junho de 2019.

Finalmente, a 24 e 25 de agosto, Salvador Sobral irá apresentar-se em formato quinteto, para cantar temas dos seus álbuns anteriores a solo. A seu lado estarão Bruno Pedroso (bateria), André Rosinha (contrabaixo), André Santos (guitarra) e Max Agnas (piano).

Os bilhetes para cada um destes concertos encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 14 aos 16 euros.