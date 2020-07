No próximo dia 7 de julho, Ringo Starr irá cumprir 80 primaveras - e preparou uma festa de luxo para assinalar a ocasião.

Segundo a revista Rolling Stone, a festa terá direito a concertos caseiros e registos inéditos de concertos de nomes como Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark Jr. ou Ben Harper, entre outros.

"Este ano [o meu aniversário] será ligeiramente diferente", confessou. "Não haverá grandes encontros, não posso fazer um brunch para 100 pessoas. Mas iremos fazer este espetáculo - uma hora de música e conversa".

O evento contará ainda com a estreia de uma nova versão de 'Give More Love', canção que editou em 2017, e irá angariar fundos de apoio ao movimento Black Lives Matter e às instituições The David Lynch Foundation, MusiCares e WaterAid.

A festa de Ringo terá início pela 1h da madrugada de quarta, no canal do ex-Beatles no YouTube.