Neil Young partilhou um novo episódio das suas "sessões à lareira", que têm tido como objetivo ajudar os fãs a passar o tempo durante o período de isolamento.

Nesta última sessão, o músico interpretou, a partir de sua casa, um alinhamento composto por temas bastante politizados, como 'Campaigner', 'Ohio' e 'Southern Man'.

Para além da sua música, Neil Young cantou também uma versão de 'The Times They Are A-Changin'', clássico de Bob Dylan. Perto do final, o músico dedicou 'Lookin' For a Leader' a Barack Obama, alterando a letra original para que passasse a fazer referência ao ex-presidente dos EUA.

O mini-concerto pode ser visto através do website de Neil Young (poderá só funcionar em desktop e não em mobile).