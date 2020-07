O DJ Luís Costa, mais conhecido por Magazino, encontra-se a lutar contra uma leucemia, precisando de um transplante de medula óssea.

Ainda sem ter encontrado um dador compatível, o músico foi ajudado esta semana por duas amigas suas, que criaram uma campanha intitulada "Juntos pelo Magazino".

O poster da campanha, que se assemelha a um poster de digressão, já foi partilhado por várias personalidades, como Inês Aires Pereira.

"O transplante de medula óssea exige encontrar um dador compatível, e o Magazino precisa de encontrar o dele", escreveu.

O próprio Magazino também partilhou a campanha, deixando uma mensagem de agradecimento.

"Incrível o que as minhas amigas Mada e Micha se juntaram para fazer, pediram ajuda ao meu bestie Gil e elas que outrora andavam às turras porque na verdade namorei com as duas ao mesmo, felizmente já passaram muitos anos dessa vida de rock star", afirmou.

"Aprendi uma boa lição, não me orgulho nada dessa altura, mas fico muito feliz que agora se tenham unido neste projeto. É engraçado que a foto tenha sido tirada na casa da Ana Moura, minha ex-namorada que me ensinou valores de família e de como realmente se deve amar. Grande Mourecas".

"Olhando de lado para este cartaz parece que a pandemia acabou e estou de volta à estrada. A estrada agora é outra, bem sinuosa, mas sei bem que os meus amigos estão a dar o máximo por mim para me curar, e não vos vou desiludir", continuou.