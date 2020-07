Elza Soares celebrou o seu 90º aniversário, cumprido no passado dia 23 de junho, com um novo single.

A cantora brasileira acaba de editar 'Juízo Final', versão de um tema composto por Nelson Cavaquinho, em 1973.

"Como estamos atravessando esse período drástico no Brasil e no mundo, eu quis gravar essa música, que fala do momento em que o bem vence o mal", afirmou.

No próximo sábado, Elza Soares irá também dar um concerto virtual através do canal do SESCSP no YouTube, às 19h locais.

Recorde-se que Elza Soares passou por Portugal em 2019, com um concerto no Capitólio, em Lisboa.

Ouça aqui 'Juízo Final':