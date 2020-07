Depois de uma edição que fica para a história pelos piores motivos - a de 2004, durante a qual choveu torrencialmente e a organização do festival pensou acabar com o mesmo -, Paredes de Coura voltou em 2005 para "uma super edição", recorda João Carvalho no podcast da BLITZ, Posto Emissor.

"Em 2004 pensámos acabar e depois fizemos aquela super edição de 2005, com The National às 18h, Arcade Fire às 19h, Nick Cave, Foo Fighters... isto diz bem daquilo que somos. Depois de uma edição que correu muito mal, o que fazemos? Arriscamos tudo. Na edição de 2005 não ganhámos um euro, mas ganhámos uma nova vida".

