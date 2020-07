O festival Voa Heavy Rock explica, em comunicado, que alterou as datas do evento de forma a garantir a disponibilidade dos cabeças de cartaz.

Confirmados foram hoje dois nomes de peso para 2021: System of a Down, cabeças de cartaz do primeiro dia, e Bring Me the Horizon, do segundo.

Em 2020, o festival deveria acontecer a 2 e 3 de julho (uma quinta e uma sexta-feira).



Em 2021, acontecerá a 16 e 17 de junho, uma quarta e uma quinta-feira.

A decisão teve em vista garantir a disponibilidade dos cabeças de cartaz, explica a organização.

Os passes adquiridos para 2020 são válidos para 2021. Os bilhetes para 2 de julho de 2020 são válidos para 16 de junho de 2021 e os de 3 de julho de 2020 para 17 de junho de 2021.

Os passes de dois dias, tal como os bilhetes diários para o primeiro dia do festival, estão esgotados. Continuam disponíveis os bilhetes para o segundo dia, 17 de junho de 2021, a 50 euros.

Quem preferir, pode solicitar um vale no valor do bilhete adquirido, entre 2 de julho de 2020 e 30 de novembro de 2020, a utilizar em qualquer espetáculo desta promotora, a Prime Artists, até dezembro de 2021.

A partir de 1 de julho de 2021 e até ao 14º dia útil de janeiro de 2022, é também possível pedir o reembolso do bilhete.