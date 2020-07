Sia anunciou ter-se tornado avó, com apenas 44 anos, e semanas após ter revelado que adotou dois rapazes adolescentes no ano passado.

O seu filho mais novo foi pai de dois bebés este fim de semana, fazendo com que a cantora se tornasse mãe e avó no espaço de apenas um ano. A revelação foi feita no podcast de Zane Lowe para a Apple Music.

Sia não revelou ainda a identidade dos seus dois filhos, que adotou quando estes tinham 19 e 18 anos respetivamente. "Ambos sofreram muito e eu pude ajudá-los", disse.