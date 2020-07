Seis dos oito concertos agendados para o Estádio de Gaia foram adiados.

Em comunicado, a organização (PEV Entertainmemnt) explica que esta é uma medida "preventiva", relacionando-se com o aumento de casos de covid-19 em Portugal.

"Temos de ser sensíveis ao que se passa na região da Grande Lisboa e ficar atentos à evolução desta pandemia em relação ao resto do país e ainda que viéssemos a cumprir todas as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde entendemos que não será o momento", pode ler-se no comunicado.

Algumas das datas mantêm-se: a dos concertos de Herman José, a 31 de julho, e de Mariza, a 1 de agosto.

O concerto de Ana Moura passa para 7 de agosto, o de Pedro Abrunhosa para 8 de agosto, o de José Cid para 14 de agosto e o de Miguel Araújo para 15 de agosto. Carolina Deslandes toca a 1 de agosto e os Xutos & Pontapés a 22 de agosto.

Será obrigatório o uso de máscara até ao lugar, os lugares serão sentados e com espaços livres entre espectadores, a entrada no recinto far-se-á com antecedência, de forma a evitar filas, e haverá outras medidas de segurança, como sinalização e disponibilização de álcool gel aos espectadores.

Os bilhetes são válidos para as novas datas. Quem quiser pedir reembolso, pode fazê-lo a partir de hoje.

As entradas para cada concerto custam 10 euros e as portas abrem às 20h30, começando os espetáculos às 22h.