Roger Taylor relembrou Freddie Mercury e a forte relação de amizade que manteve com o vocalista dos Queen, até à morte deste, em 1991.

Em entrevista à BBC Radio 6, o baterista da banda britânica referiu-se a Freddie como o seu "amigo mais próximo". "Éramos unha com carne", disse.

A cumplicidade entre Taylor e Freddie era provavelmente a maior dentro da banda, tanto que Taylor participou no vídeo de 'The Great Pretender', canção que Freddie lançou a solo em 1987. Fê-lo vestido de mulher, fingindo participar no coro da canção.

Juntos compuseram, também, um dos últimos sucessos dos Queen, 'Innuendo', do álbum com o mesmo nome, o último da banda lançada no tempo de vida de Freddie Mercury.

Na mesma entrevista, o baterista disse acreditar que caso Freddie fosse vivo ainda estariam a fazer música juntos. "Quero crer que sim, seja que música for", afirmou. "Ainda estaríamos a fazer coisas juntos porque era a colaboração entre todos era enorme".