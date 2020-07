Morreu Jordan Groggs, membro do grupo hip-hop Injury Reserve. Tinha 32 anos.

A sua morte foi confirmada pela banda do Arizona, que partilhou uma fotografia de Groggs com a legenda "Rest In Power". As causas do óbito não foram para já reveladas.

Os Injury Reserve partilharam ainda uma página na plataforma GoFundMe, de apoio à família de Groggs: a sua companheira, Anna, e os seus quatro filhos, Joey, Jayden, Toph e Ari.

"O coração dele tocou toda a gente que encontrou. Viverá através da sua família, dos seus fãs, e das comunidades das quais fazia parte", pode ler-se nessa mesma página. Todos os fundos obtidos com o GoFundMe serão entregues à família.