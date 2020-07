A partir de 9 de julho, a sala Musicbox organiza no Teatro São Luiz, em Lisboa, uma série de concertos.

Neste "takeover" do Musicbox, atuarão os Linda Martini (9 de julho), Baile Sentado (10 de julho), Batida (11 de julho), Lavoisier (12 de julho), Márcia (15 de julho, a solo), The Legendary Tigerman (16 de julho, em formato one man show), Moullinex (17 de julho), Bruno Pernadas (19 de julho) e Ghost Hunt + Violeta Azevedo (19 de julho).

"De portas fechadas, sem podermos retomar a nossa programação, desafiámos a EGEAC Cultura em Lisboa e o Teatro São Luiz para nos apropriarmos do espaço para um ciclo de concertos", pode ler-se nas redes sociais do Musicbox, que continua fechado, devido à pandemia de covid-19.

Os bilhetes custam entre 8 euros e 15 euros e todos os concertos começam às 21h.

No seu Facebook, Legendary Tigerman escreve: "Pode parecer só mais um pequeno, mas seguro, passo em direção a uma vida normal, mas é muito mais do que isso. É um enorme esforço de pessoas que não conseguem estar paradas para que possamos estar de novo juntos, a celebrar a música, em segurança. Não imagino melhores pessoas com quem dar estes primeiros passos, a minha família do Musicbox, minha segunda casa, numa das mais bonitas salas de Lisboa. Como escrevia o Victor Gomes com os seus Gatos Negros, JUNTOS OUTRA VEZ. No formato de one man band e com a presença do meu companheiro de crime João Cabrita no saxofone".