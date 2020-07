Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, João Carvalho recordou alguns dos momentos mais marcantes da história do festival Paredes de Coura.

Referindo-se ao final abrupto do concerto dos Lamb em 1999, diz o promotor minhoto: "Foi a primeira vez que senti contentamento com a raiva de alguém. Os Lamb tinham de sair de palco porque os Suede tinham avião às 18h30 e nos festivais tem de se cumprir horários, embora tenha havido excesso de zelo do chefe de palco", conta. "O concerto estava a ser tão memorável que, quando acabou, as pessoas começaram a mandar sapatilhas para cima do palco".

Para ouvir toda a história, vá até ao 9m 15s.

Pode recordar aqui a passagem dos Lamb por Paredes de Coura, em 1999.