Acabam de ser reveladas as primeiras confirmações para o Vodafone Paredes de Coura 2021.

No próximo ano, estarão no festival minhoto os norte-americanos Pixies e os ingleses Idles (que estavam confirmados para 2021) e também Jarvis Cocker, apresentando o seu novo espetáculo, Jarvis Cocker presents JARV IS.

A 28ª edição do festival acontecerá de 18 a 21 de agosto de 2021, com vários outros nomes já anunciados: Tommy Cash, Princess Nokia, Slowthai, BadBadNotGood, Alex G, Beabadoobee, Woods, Viagra Boys, Squid, Floating Points (live), Mall Grab e Haai.

Os passes para o Vodafone Paredes de Coura estão à venda a partir de 2 de julho, às 12h, por 110 euros.

Os bilhetes adquiridos para 2020 são válidos para 2021, sendo necesário trocar o bilhete deste ano por um do próximo ano, no posto de venda original, a partir de 15 de julho e até 31 de março de 2021.

Quem quiser pedir o reembolso, pode fazê-lo entre 1 e 15 de setembro de 2021. O pagamento dos reembolsos acontecerá entre 16 e 30 de setembro de 2021.

João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, é o mais recente convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Pode ouvir aqui a sua entrevista.