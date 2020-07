A irmã de Adam Savage, um dos apresentadores da série "Mythbusters", do canal Discovery ("Os Caçadores de Mitos", em Portugal), acusou-o de a ter abusado sexualmente quando ambos eram crianças.

Os abusos terão ocorrido de forma repetida, e durante vários anos, tendo começado quando Miranda Pacchiana, a irmã de Savage, tinha 7 anos e o apresentador 9.

"Esta experiência abalou a minha sensação de segurança e destruiu a minha auto-confiança", relatou Miranda no blogue The Second Wound.

"Durante décadas, tive de lidar com períodos de depressão e ansiedade constante. Estes sintomas interferiram com todos os aspetos da minha vida, impediram as minhas aspirações no que toca à minha carreira, e roubaram-me vários prazeres simples".

Ainda que já se tenham passado mais de 40 anos desde os alegados abusos, Miranda diz ter conseguido por fim levar o irmão a tribunal após ter sido aprovada uma lei, em Nova Iorque, que aumenta o período de prescrição para sobreviventes de abusos sexuais.

O apresentador negou todas estas alegações, em declarações à revista Variety. "Há anos que ela falsamente me ataca, e a outros membros da minha família. Irei lutar contra este processo e acabar com isto de uma vez por todas".

A mãe de ambos também criticou a opção tomada por Miranda. "Deixa-me muito triste dizer isto, mas a minha filha sofre de problemas mentais graves. É desolador que ela esteja a fazer o Adam, e toda a família, passar por isto".

A posição tomada pela sua mãe é abordada por Miranda, no mesmo blogue, ao dizer que contou a vários familiares seus sobre o sucedido.

"Com o tempo, eles começaram a olhar para mim como a fonte do problema, por me focar nesse abuso sexual. E não para o meu irmão, que abusou de mim", lamentou.