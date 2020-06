Salvador Sobral é uma das muitas figuras eurovisivas a marcar presença em "Eurovision: The Story of Fire Saga", filme do ator norte-americano Will Ferrell sobre a Eurovisão.

O artista português aparece numa cena filmada em Edimburgo, a tocar uma versão ao piano de 'Amar Pelos Dois' na rua.

Para além de Sobral, também Alexander Rybak (vencedor pela Noruega em 2009), Jamala (vencedora pela Ucrânia em 2016), Conchita Wurst (vencedora pela Áustria em 2014) e Netta (vencedora por Israel em 2018) foram incluídos no filme.

"Eurovision: The Story of Fire Saga" teve a sua estreia na Netflix, no último fim de semana, e para além do próprio Ferrell conta com Rachel McAdams, Pierce Brosnan e Demi Lovato no elenco.